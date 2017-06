Actualidade

O cantautor Patxi Andión apresenta hoje, em Lisboa, o espetáculo "Zeca no Coração", no Centro Cultural de Belém (CCB), o primeiro de três palcos, para o concerto que descreveu à Lusa como "a memória de um amigo".

"Pessoalmente sinto-me muito português e a representar Zeca [Afonso] e o cantautor português", disse à agência Lusa o intérprete e autor de "Si Yo Fuera Mujer", que, além de Lisboa, hoje, atua na segunda-feira, na Casa da Música, no Porto, e, no dia 28 de junho, em Évora, no âmbito da Feira de S. João.

"Merecia a pena reconhecer esta memória [de José Afonso], com a segurança da participação de alguns músicos portugueses, até para ver como soam hoje as canções do autor de 'Grândola, Vila Morena'", afirmou.