Actualidade

O ensemble de música medieval La Reverdie abre hoje o ciclo "Reencontros - Memórias Musicais no Palácio de Sintra", constituídos, maioritariamente, por repertório e intérpretes italianos.

"O Livro das Maravilhas - Uma viagem musical pelas aventuras de Marco Polo" é o título do recital de hoje, na sala dos Cisnes do palácio, com um programa que visa "uma combinação exótica, contrapondo, aos instrumentos do Ocidente medieval, o 'kamancheh' persa e a tabla indiana", explicou o maestro Massimo Mazzeo, diretor artístico deste ciclo.

No sábado, o agrupamento de origem italiana de Claudia e Liavia Caffagni apresenta o programa "Carlos Magno - Músicas para uma lenda", recital em que aborda as várias facetas de Carlos Magno (742-814), imperador dos Romanos e rei dos Lombardos e dos Francos e fundador da dinastia Carolíngia, que nos sete séculos seguintes dominou o xadrez político europeu.