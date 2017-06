Actualidade

O músico Pavel Gomziakov regressa hoje à Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com o violoncelo Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal, classificado como Tesouro Nacional, para um concerto com entrada livre.

O violoncelista russo é acompanhado pelo pianista Andrey Korobeinikov, num programa constituído por peças de Sergei Taneev, Nicolai Myaskovsky e Sergei Rachmaninoff.

O Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal, de 1725, está classificado como Tesouro Nacional, e é "uma das 'joias da coroa' do espólio do Museu Nacional da Música, sendo o único instrumento em Portugal com a assinatura do construtor António Stradivari (1644-1737)", segundo o museu.