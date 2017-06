Incêndios

Os concelhos de Castro Marim, no distrito de Faro, e Gavião, em Portalegre, estão hoje em risco 'Máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco 'Muito Elevado' estão mais de 30 concelhos do sul e interior centro e norte do país, abrangendo os distritos de Faro, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu e Bragança.

Em risco 'Elevado' estão mais de 80 concelhos, também no sul e interior centro e norte de Portugal Continental, além da costa Este da ilha da Madeira.