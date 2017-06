Actualidade

O Infarmed detetou no mercado português dois medicamentos ilegais, um para emagrecer que contém uma substância retirada do mercado por apresentar risco para a saúde e outro para melhorar o desempenho sexual.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o produto P57 Hoodia (cápsula) é um medicamento ilegal por não dispor de autorização de introdução no mercado em Portugal e conter uma substância (subutramina) que foi retirada do mercado europeu por constituir um risco para a saúde.

Esta substância, "que tem atividade farmacológica e se destina ao emagrecimento, foi detetada após análise no laboratório do Infarmed", refere a autoridade do medicamento.