Actualidade

O baterista Gabriel Ferrandini, o produtor norte-americano Hieroglyphic Being e os Vaiapraia e as Rainhas do Baile estão incluídos no ciclo de concertos "Noites de verão", no Museu do Chiado, e no jardim dos Coruchéus, em Lisboa.

De acordo com a associação Filho Único, esta oitava edição das "Noites de Verão" ocupará em julho, pela primeira vez, o Jardim dos Coruchéus e, em agosto, como em anos anteriores, o Jardim das Esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, sempre às sextas-feiras ao final do dia, e com entrada gratuita.

O ciclo abrirá a 07 de julho com Ogoya Nengo & The Dodo Women's Group, formação da cantora folk queninana Ogoya Nengo, que soma trinta anos de carreira a manter viva a tradição do género Dodo, em risco de desaparecer.