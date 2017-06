Actualidade

A nova secção de arqueologia do Museu da Guarda está equipada com um programa de realidade aumentada que permite viagens virtuais a locais históricos da cidade e do concelho, foi hoje anunciado pelo município.

Segundo Victor Amaral, vereador da Câmara Municipal da Guarda responsável pelo pelouro da Cultura, na secção de arqueologia do museu foi aplicado o programa "RED PAT Realidade Aumentada" para atrair novos públicos.

O autarca explicou à agência Lusa tratar-se de "uma aplicação tecnológica inovadora, que permite aos visitantes descarregar nos seus telemóveis, nos seus 'tablet', aquela que será uma viagem virtual ao passado para a reconstituição daquilo que foram os ambientes arquitetónicos da nossa História como território".