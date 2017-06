OE2017

A UTAO estima que o défice orçamental tenha ascendido a 2,4% do PIB no primeiro trimestre, em contas nacionais, uma melhoria face ao período homólogo mas "aquém do objetivo anual", que aponta para um défice de 1,5%.

De acordo com a nota sobre a execução orçamental em contabilidade pública relativa a abril, a que a Lusa teve hoje acesso, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que "o défice das administrações públicas no primeiro trimestre de 2017, em contabilidade nacional, se tenha situado entre 1,7% e 3,1% do PIB [Produto Interno Bruto]", o que coloca o valor central nos 2,4%.

Este cálculo não tem em conta o impacto que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) "possa vir a ter em contas nacionais", salvaguardam os técnicos que apoiam o parlamento, recordando que esta operação "ascendeu a 3,9 mil milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB anual projetado no Orçamento do Estado para 2017 [OE2017]".