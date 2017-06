Actualidade

O Tribunal Constitucional de Angola admitiu a candidatura de cinco partidos políticos e uma coligação de partidos que vão concorrer às eleições gerais de Angola de 23 de agosto, depois de supridas insuficiências apresentadas nas candidaturas.

Os acórdãos do plenário do Tribunal Constitucional, emitidos na quinta-feira até ao final da noite, admitiram as candidaturas da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), da Frente Nacional para a Independência Total de Angola (FNLA), da Aliança Nacional Patriótica (APN) e do Partido de Renovação Social (PRS).

A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) é a única coligação que vai concorrer às eleições gerais angolanas.