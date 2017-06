Actualidade

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, dinamiza, de segunda-feira a dia 09, a sexta edição da Mostra de Teatro Universitário, um evento que sinaliza a vitalidade dos grupos de teatro dos estudantes.

Durante cinco dias, o palco do auditório do TAGV vai acolher os espetáculos dos grupos de teatro universitário de Coimbra, bem como do coletivo da Universidade Nova de Lisboa, num momento de "partilha e formação", sublinha a instituição, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"É o único evento que junta todos os grupos de teatro universitário da cidade", disse à Lusa o diretor do TAGV, Fernando Matos de Oliveira, sublinhando a diversidade de linguagens e de circuitos em que estão inseridos os coletivos de Coimbra.