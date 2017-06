Actualidade

O Bloco de Esquerda anunciou hoje que vai chamar ao parlamento o ministro das Infraestruturas sobre o Ramal da Lousã (Coimbra), declarando que o projeto em cima da mesa está "muito aquém" do compromisso de uma ferrovia de excelência.

"É um projeto que desrespeita completamente sucessivas resoluções aprovadas na Assembleia da República. E o que vem dizer é que é por razões técnicas que isso acontece. É a técnica que é posta à frente da decisão democrática", sustentou o deputado do BE José Manuel Pureza, justificando o pedido para ouvir o ministro Pedro Marques.

O bloquista falava à margem de uma visita à DocaPesca de Portimão, que marca o arranque de dois dias de jornadas parlamentares do partido, e as declarações aos jornalistas acontecem no dia em que dezenas de pessoas estão concentradas, na Lousã, em protesto contra a anunciada transformação do ramal ferroviário regional em via para autocarros elétricos integrada no Sistema de Mobilidade do Mondego.