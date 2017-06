Actualidade

O Governo moçambicano anunciou hoje em Maputo que vai apresentar no dia 08 aos investidores internacionais mais de uma dezena de projetos de infraestruturas avaliados em 2,67 mil milhões de dólares, como forma de dinamizar a economia do país.

Em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo, a coordenadora do Programa de Desenvolvimento Espacial (PDE) no Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Odete Semião, afirmou que a apresentação do potencial de investimento em infraestruturas em Moçambique, no valor de três mil milhões de dólares, será feita durante o Fórum de Infraestruturas, que se vai realizar na cidade de Tete, região centro.

"Com a realização deste fórum, o Governo de Moçambique pretende mobilizar os parceiros nacionais e internacionais com interesse na área de infraestruturas para orientarem os seus investimentos, tendo como ponto de partida os corredores de desenvolvimento", declarou Odete Semião.