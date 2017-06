Actualidade

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes do particular de sábado com o Chipre, que vai decorrer no Estoril, numa sessão em que o extremo Ricardo Quaresma voltou a estar ausente.

O jogador do Besiktas chegou lesionado à seleção nacional e continua sem trabalhar no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, sendo certo que irá falhar o duelo com os cipriotas.

Pepe e Cristiano Ronaldo estão ainda ao serviço do Real Madrid, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff, e só vão chegar no inicio da próxima semana.