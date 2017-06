Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje que o aumento do salário mínimo para os 557 euros reduziu as desigualdades e promoveu o emprego, ao contrário do que confederações, direita, Bruxelas e "alguns setores do PS" diziam.

Falando em Portimão, na conferência de imprensa de arranque das jornadas parlamentares do Bloco, Catarina Martins dirigiu-se aos deputados do partido e outros dirigentes locais e abordou o relatório de acompanhamento do salário mínimo nacional, apresentado na quinta-feira pelo Governo aos parceiros sociais.

"Parar o empobrecimento do país é em si uma reforma importantíssima face ao que tem acontecido nos últimos anos", começou por dizer, antes de realçar que o relatório "desmente tudo o que foi dito por confederações, pela direita, pela Comissão Europeia, e até alguns setores do PS que temiam o aumento do salário mínimo nacional".