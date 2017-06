Actualidade

O presidente do município de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, disse hoje que a solução de mobilidade apresentada pelo Governo entre Lousã e Coimbra não era aquela que defendia, mas que a decisão é melhor do que "nada".

"Defendíamos outra solução, mas entre nada e esta solução vamos, um pouco contrariados, aguardar pela execução do sistema", salientou o autarca, no final da sessão em que técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) apresentaram um estudo para a introdução do denominado "sistema metrobus" no canal do ramal ferroviário da Lousã, encerrado há sete anos para obras que depois pararam, e na área urbana de Coimbra.

Miguel Baptista lembrou que, "no passado, havia muitos utentes que defendiam solução de comboio e não aceitavam a solução de metro ligeiro de superfície, que esteve projetada. Na altura, também pelo Governo à época foi dito: ou é a solução metro ou nada e as Câmaras aceitaram, embora um pouco condicionadas, essa solução, e agora estamos perante uma solução semelhante.