Actualidade

O selecionador português, Fernando Santos, afirmou hoje o particular frente ao Chipre vai servir sobretudo para preparar o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018, e dar ritmo a alguns futebolistas que já estiveram de férias.

"Queremos dar alguma competição a jogadores que estão praticamente parados há 15 dias. Vamos dar ritmo a uns, a outros nem tanto. Sem este jogo, haveria jogadores que iriam chegar ao jogo com a Letónia com três semanas sem competir e isso seria perigoso", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Chipre, que vai decorrer no Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota.