Actualidade

Miranda do Corvo, Coimbra, 02 jun () - O Movimento Defesa do Ramal da Lousã (MDRL) não aprova o sistema de mobilidade em "metrobus" apresentado hoje pelo Governo para o canal ferroviário entre Lousã e Coimbra, encerrado há sete anos para obras que depois pararam.

"Esta solução é um pouco mais do mesmo. É idêntica, ou muito igual, à solução preconizada em 2010, que foi rejeitada, inclusivamente, pelos autarcas da região", disse à agência Lusa Mário Sol, do MDRL, em Miranda do Corvo, no final da apresentação do sistema de mobilidade escolhido pelo Governo.

Cerca de duas dezenas de ativistas daquele movimento manifestaram-se pacificamente à chegada do ministro Pedro Marques, empunhando cartazes a exigir a reposição da ferrovia entre Serpins (Lousã) e Coimbra, que funcionou durante mais de um século.