Actualidade

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Apoio a Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra quer criar uma rede com os países africanos de língua oficial portuguesa que apoiam pessoas com deficiência, tendo já firmado acordos com Angola e Cabo Verde.

"O objetivo é criar uma rede de partilha de conhecimentos com instituições" dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) que trabalhem na área de apoio e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual, disse a presidente da APPACDM Coimbra, Maria Helena Albuquerque.

A APPACDM assinou hoje, em Coimbra, um acordo de cooperação com a APEGADA (Associação de Apoio a Pessoas Autistas e de Transtornos Globais de Desenvolvimento), de Angola, com vista ao levantamento das necessidades daquela instituição sediada em Luanda e à ajuda na melhoria do apoio às pessoas com deficiência intelectual.