Actualidade

A Azores Airlines, do grupo açoriano SATA, inicia sábado ligações com Cabo Verde, uma nova rota que o presidente da transportadora considerou de "grande importância" porque permite assegurar ligações regulares com todos os arquipélagos da Macaronésia.

"Atrasámos um dia a nossa operação para Cabo Verde porque não queríamos defraudar a grande expectativa que foi criada à volta desta operação. Há um grande entusiasmo até na comunidade cabo-verdiana", afirmou o presidente do conselho de administração da SATA, Paulo Menezes, em declarações à agência Lusa.

A inauguração desta nova rota estava prevista para hoje, mas devido à greve dos tripulantes de cabine da transportadora aérea, que cumprem hoje o segundo dia de paralisação, a ligação Ponta Delgada/Cabo Verde será realizada no sábado.