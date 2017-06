Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou hoje a abertura de concurso público para o projeto de modernização da estação ferroviária Coimbra B, que implicará um investimento superior a dez milhões de euros.

"Hoje mesmo lançámos o concurso do projeto de modernização de Coimbra B", disse o ministro, que falava, ao início da tarde de hoje, na Câmara de Coimbra, na sessão de apresentação do Sistema de Mobilidade do Mondego, que prevê a introdução de autocarros elétricos, em canal dedicado, no Ramal da Lousã, e na cidade de Coimbra.

O Governo compreende "a importância da estação de Coimbra B" para a Linha do Norte e para a cidade, disse Pedro Marques, reconhecendo a necessidade da requalificação e modernização da gare, vulgarmente conhecida também como Estação Velha.