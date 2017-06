Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que as audições parlamentares que antecedem a nomeação do novo secretário-geral dos serviços de informações "são muito importantes", e afirmou que "acompanha esse processo com atenção", embora não intervenha nele.

Durante uma visita à base das Lajes, nos Açores, questionado pelos jornalistas sobre a polémica em torno da escolha do primeiro-ministro para aquele cargo, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que esse processo "passa pelo parlamento e pelo Governo", e inclui "audições, e que são muito importantes em termos do esclarecimento no processo de designação".

Questionado se a audição do nome proposto por António Costa, o diplomata José Júlio Pereira Gomes, será uma mera formalidade ou um passo substancial nesse processo, respondeu: "Quando há uma audição, nunca é formal, é sempre substancial. Não se trata de cumprir um pró-forma, de alguém que chega, que pode ficar em silêncio e depois sai em silêncio porque se cumpriu o formalismo".