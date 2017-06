PR/Açores

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, defendeu hoje "uma mensagem de unidade" na defesa dos interesses da região e do país relativamente à base das Lajes, na ilha Terceira.

"Eu acho que é mau criar fatores de distração nesta matéria. As razões da minha insatisfação têm a ver com a forma como os Estados Unidos da América estão a abordar este assunto e acho que, reitero, devemos ser capazes de criar uma mensagem de unidade, de união, em relação à defesa dos interesses dos Açores que, neste caso, são os interesses de Portugal", afirmou Vasco Cordeiro.

O chefe do executivo regional falava aos jornalistas na base aérea das Lajes, concelho da Praia da Vitória, após ser questionado se sente que está a batalhar sozinho ou se acha que tem o apoio incondicional do Governo da República e do chefe de Estado em relação às Lajes.