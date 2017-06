Actualidade

Os reembolsos do IRS - Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares superaram os dois mil milhões de euros até 31 de maio, o último dia para a entrega das declarações relativas a 2016, segundo o Governo.

O Ministério das Finanças informou hoje em comunicado que, até 31 de maio "foram entregues 5.184.103 declarações de IRS", mais 4% do que no ano passado, sendo que, "destas declarações, cerca de 80% estão já tratadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)".

Quanto a reembolsos, foram emitidas 2,2 milhões de ordens num total de 2,1 mil milhões de euros, de acordo com a tutela que acrescenta que, "além das declarações que deram origem a reembolso, há a registar 1,4 milhões de declarações sem reembolso ou pagamento e 585 mil notas de cobrança".