O presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, disse hoje que o novo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) oferece "confiança e esperança" relativamente a um processo que gerou "fundados sentimentos" de oposição ao longo dos anos.

"Este processo já vai longo de mais, já existiram alguns avanços e muitos recuos e expectativas defraudadas", afirmou o autarca do PS durante uma sessão, nos Paços do Concelho da Lousã, na qual o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, apresentou um sistema de mobilidade entre Lousã e Coimbra, proposto num estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

O estudo propõe a introdução de autocarros elétricos, segundo o modelo "metrobus", e rejeita a reposição do comboio no Ramal da Lousã, ao contrário do que foi recomendado pela Assembleia da República em diferentes resoluções aprovadas em fevereiro, apresentadas pelo BE, PCP e Os Verdes.