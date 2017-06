Actualidade

O presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) disse hoje à Lusa que o incidente com um 'drone' no aeroporto do Porto "tem de ser investigado, pelo menos pela polícia", e garantiu que vai investigar o assunto.

Um avião que se preparava para aterrar na quinta-feira no aeroporto do Porto quase colidiu com um 'drone' a 450 metros de altitude, obrigando os pilotos de um Boeing 737-800, da companhia TVF, France Soleil, grupo Air France/KLM, a realizar várias manobras.

"A APPLA já está a trabalhar neste acontecimento, nós vamos tentar falar com aquela tripulação, porque não eram associados da APPLA, nem sequer eram portugueses, para saber exatamente o que aconteceu", afirmou Miguel Silveira.