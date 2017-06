Actualidade

O porta-voz do movimento Lousã pelo Ramal, Pedro Curvelo, criticou hoje a solução que o Governo defende para a mobilidade entre esta vila e a cidade de Coimbra.

"Ao contrário do que é dito no estudo, nós não queremos atravessar a cidade de comboio", disse o ativista à agência Lusa.

Pedro Curvelo, antigo vereador do PSD na Câmara Municipal da Lousã, que esteve na fundação do Lousã pelo Ramal, em 2014, recordou que os utentes da linha ferroviária, que agora se deslocam nos transportes rodoviários alternativos, entre Lousã, Miranda do Corvo e a capital do distrito, terminavam as viagens na estação de Coimbra Parque e "não chegavam a atravessar a cidade" de comboio a caminho dos seus destinos.