Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje com a Austrália, por 3-2, na jornada inaugural do grupo B2 da Liga Mundial2017, a decorrer até domingo em Poprad, na Eslováquia.

Portugal venceu o primeiro parcial, por 25-21, mas a Austrália deu a volta à desvantagem e triunfou nos dois seguintes, por 25-20 e 25-18. A seleção portuguesa forçou a 'negra' com a vitória no quarto 'set', por 25-22, mas a Austrália fechou o jogo com a vitória no quinto, por 20-18.

A primeira jornada do grupo B2 da Liga Mundial2017 prossegue ainda hoje com a anfitriã seleção da Eslováquia a defrontar o Japão.