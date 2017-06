Actualidade

O Museu Portugal Romano em Sicó (POROS), de Condeixa-a-Nova, aberto ao público desde 06 de maio, oferece entradas gratuitas aos visitantes em todos os primeiros domingos do mês, durante o período da manhã, foi hoje anunciado.

Para os munícipes de Condeixa-a-Nova que ainda não tiveram oportunidade de visitar o espaço, a Câmara Municipal abre as portas gratuitamente entre os dias 22 e 24 de julho, bastando que os interessados apresentem comprovativo de morada.

Instalado numa antiga casa senhorial recuperada pelo município, que interage com o Parque Verde Municipal, o museu multimédia POROS possui uma área de 1.200 metros quadrados de exposição, com 11 salas multimédia, um túnel do tempo e 33 aplicações interativas e auditório, além de um pátio com espelho de água.