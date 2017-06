Actualidade

O presidente da Câmara de Coimbra disse hoje que o que importa é que haja um meio de transportar pessoas, independentemente da solução adotada, congratulando-se com a introdução de autocarros elétricos no canal do Ramal da Lousã e em Coimbra.

"O que é preciso é que haja um equipamento adequado a transportar pessoas - em grande quantidade, com rapidez, com conforto e de forma ambientalmente sustentável - nos trajetos em que há necessidade e em que há procura", sustentou o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

Para o autarca, que falava na sessão de apresentação da solução adotada para o Sistema de Mobilidade do Mondego, por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da Infraestruturas de Portugal (IP), com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, importa é resolver o problema da mobilidade na cidade e na área outrora servida pelo ramal ferroviário da Lousã.