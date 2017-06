Actualidade

As primeiras manifestações em Angola e uma conversa com um neurocientista brasileiro estiveram na origem de "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários", um livro sobre sonhos e sobre a atual situação política angolana, que Agualusa escreveu com "materiais da poesia".

O mais recente romance de José Eduardo Agualusa, que é lançado hoje à noite, em Lisboa, é uma sátira política que se constrói em torno de quatro personagens e dos seus sonhos, que os unem, num país dominado por um regime totalitário, à beira da desagregação.

Sobre a origem da história, o escritor angolano conta à agência Lusa que surge de duas situações distintas.