Actualidade

O movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) espera que a solução hoje apresentada para a mobilidade de pessoas na área do Ramal da Lousã e na cidade de Coimbra sirva realmente para "resolver os problemas das populações".

"Se este sistema de mobilidade resolver vários dos problemas da cidade de Coimbra, sem comprometer soluções mais efetivas no futuro, não podemos deixar de nos regozijar", disse Jorge Gouveia Monteiro, candidato à Câmara de Coimbra, nas próximas eleições autárquicas, pelo CpC.

Jorge Gouveia Monteiro falava aos jornalistas, hoje, na Câmara de Coimbra, à margem da sessão de apresentação da solução para o Sistema de Mobilidade do Mondego, por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da Infraestruturas de Portugal (IP), com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques (idênticas sessões tiveram lugar, durante a manhã, nas câmaras municipais de Lousã e Miranda do Corvo).