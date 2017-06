Actualidade

As praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde terão nos fins de semana desta época balnear um enfermeiro a acompanhar a assistência prestada pelos nadadores salvadores aos banhistas.

O projeto, que será levado a cabo pela Associação de Nadadores Salvadores 'Os Delfins', é pioneiro e surge numa parceira com as câmaras municipais locais, com o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e uma marca de automóveis.

A ideia é complementar o sistema de vigilância e apoio às praias dos dois concelhos com uma equipa composta por um nadador salvador e um enfermeiro que irão tripular um veículo todo-o-terreno, de modo a prestar uma assistência mais completa aos banhistas.