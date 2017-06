Actualidade

O presidente da empresa do setor avícola Valouro, José António dos Santos, passou a deter 12,7 por cento do capital social da Benfica SAD, depois de ter adquirido a totalidade das ações detidas pelo Novo Banco.

Em comunicado, a Benfica SAD indica que em 25 de maio o Novo Banco alienou as 1.832.530 ações ordinárias (aproximadamente 7,97% do capital) que detinha da Sociedade Anónima, deixando de ter "qualquer participação no capital social da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD".

Os títulos viriam a ser adquiridos, na mesma data, por José António dos Santos, que detém agora "um total de 2.922.387 ações ordinárias, escriturais e nominativas da referida sociedade".