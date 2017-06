Actualidade

O Partido Comunista Português (PCP) quer que as verbas do Ministério da Cultura, para o apoio às artes, regressem aos valores de 2009, altura em que o montante disponível foi de 20 milhões de euros.

A afirmação foi feita hoje à agência Lusa por Jorge Pires, da Comissão Política do Comité Central do PCP, a propósito de uma sessão de apresentação pública da proposta do partido para um novo modelo de apoio às artes.

"Não estamos perante uma proposta de lei. Estamos perante um conjunto de propostas", disse Jorge Pires, sublinhando que, além da sessão de hoje à tarde, no Edifício Vitória, o PCP promoverá mais duas - uma no norte e outra no centro do país, durante este mês - nas quais tem por objetivo auscultar os artistas e as estruturas sobre essas propostas.