Actualidade

As autoridades congolesas anunciaram hoje o controlo da propagação da febre hemorrágica Ébola, três semanas após a epidemia ter sido declarada numa zona restrita do nordeste da República Democrática do Congo (RDC).

Após 21 dias, "podemos dizer que a propagação da epidemia foi vencida", declarou aos 'media' o ministro da Saúde congolês, Oly Ilunga.

Desde 21 de abril "contabilizámos sete casos, incluindo três prováveis e quatro confirmados em laboratório. De todos estes casos, quatro morreram", detalhou.