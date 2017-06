Actualidade

Uma aeronave não tripulada embateu hoje numa habitação na Atouguia da Baleia, em Peniche, e provocou danos materiais, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O aparelho tinha o formato de um avião e atingia um tamanho de seis metros com ambas as asas abertas, descreveu a fonte da GNR, que esteve no local a investigar.

Por seu lado, o comandante dos bombeiros locais, José António Rodrigues, disse à Lusa que foram chamados para a ocorrência às 13:04 pelos moradores, que pensaram tratar-se de uma aeronave tripulada, tendo-se gerado o pânico no local.