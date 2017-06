Actualidade

As Forças Armadas angolanas são atualmente um "garante da paz" internamente e estão a ganhar "uma dimensão crescente" no contexto da segurança regional, do Golfo da Guiné aos Grandes Lagos, considerou o especialista militar português Luís Bernardino.

"O que temos atualmente [em Angola] são umas Forças Armadas que resultaram de um processo de fusão, de integração de vários movimentos de libertação numas Forças Armadas únicas, que representam um país. São um pilar do país", disse à Lusa o Tenente-Coronel Luís Bernardino, autor do livro "Angola in the African Peace and Security Architecture. The Strategic Role of the Angolan Armed Forces" ["A posição de Angola na arquitectura de paz e segurança africana, análise da função estratégica das forças armadas angolanas"].

O livro é uma edição em inglês da versão portuguesa, lançada em 2013 pela editora Almedina, que resulta da tese de doutoramento em Relações Internacionais do autor, um especialista em questões militares africanas.