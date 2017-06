Actualidade

O ex-dirigente do FC Porto Antero Henrique foi hoje confirmado como novo diretor-desportivo do Paris Saint-Germain (PSG), ficando incumbido de "dar um novo élan" à política desportiva do clube.

"Na dependência direta do presidente da instituição, Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique terá a responsabilidade de impulsionar um novo élan à política desportiva do clube para otimizar a competitividade do grupo profissional e reforçar a capacidade do clube para detetar, recrutar e formar os talentos de amanhã", pode ler-se em comunicado hoje divulgado pelo PSG.

Citado pelo clube francês, Antero Henrique afirmou-se "muito satisfeito e honrado com a confiança" que recebeu.