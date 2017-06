Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a esquerda deve preparar-se para voltar ao poder após a saída do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), com o processo de destituição de Dilma Rousseff.

O ano de "2018 [data das próximas eleições] está longe para alguém que não tem esperança, mas para nós, 2018 já começou. É por isso que eles estão com medo e temos a certeza de que se a esquerda está indo para a batalha com um programa bem preparado que novamente irá governar este país ", disse Lula da Silva, na abertura de um Congresso do PT em Brasília.

Lula da Silva, que presidiu o Brasil de 2003 a 2010, lidera as sondagens para as próximas eleições, mas é ameaçado por cinco processos judiciais relacionados com o escândalo de corrupção da Petrobras.