Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, defendeu hoje o papel da ONU como "pedra angular" das relações internacionais, na sua primeira reunião com o novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"Nós continuamos a pensar que a ONU é a única plataforma internacional e universal com prerrogativas exclusivas, em cuja base se encontra a Carta das Nações Unidas", afirmou.

Putin recebeu Guterres no âmbito do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, um dia depois de este se ter reunido com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.