Actualidade

Mais de nove mil crianças congolesas acolhidas em dois centros no norte de Angola precisam de apoio urgente, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

"A proteção das crianças, nutrição e acesso a água potável segura e instalações sanitárias, bem como a prevenção de doenças, têm sido as principais preocupações e ações da UNICEF desde a chegada destes refugiados à Lunda Norte", disse o representante da UNICEF em Angola, Abubacar Sultan.

A organização da ONU tem trabalhado com organizações locais e parceiros internacionais para prestar assistência a estas crianças e às suas famílias, que fogem do conflito na República Democrática do Congo.