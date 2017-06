Actualidade

A Câmara de Lisboa justificou a retirada, hoje de manhã, de uma estrutura metálica que iria acolher um cartaz eleitoral do PSD na praça Marquês de Pombal com as implicações que poderia ter no trânsito.

"Tendo sido detetada uma estrutura metálica de cerca de 20 metros, colocada entre a rotunda interior e a rotunda exterior do Marquês de Pombal, e perante a inexistência de pedido de autorização para colocação da mesma, foi determinado a sua retirada, por se entender que essa localização afetava a circulação rodoviária", indica a autarquia (de maioria PS) em resposta escrita enviada à agência Lusa.

O município acrescenta que só posteriormente foi "identificado que a estrutura estava identificada com a sigla PSD".