Investimento, crescimento e emprego, reformas institucionais e a problemática dos oceanos são os três novos pilares que Cabo Verde quer introduzir na sua parceria especial com a União Europeia, disse hoje o ministro das Relações Exteriores cabo-verdiano.

Luís Filipe Tavares falava à agência Lusa, na cidade da Praia, no final de uma conversa com representantes de órgãos de comunicação social sobre o turismo e segurança no país, e a dois dias de iniciar um períplo por três países europeus, incluindo Portugal, para, entre outros assuntos, pedir apoio aos novos pilares da Parceria Especial.

A União Europeia e Cabo Verde celebraram em maio 10 anos da Parceria Especial, que é regulada por seis pilares, nomeadamente a boa governação, segurança e estabilidade, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade da informação e do conhecimento, luta contra a pobreza e desenvolvimento.