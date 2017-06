M1lhão

As cinco combinações vencedoras do concurso 22/2017 do M1lhão, sorteadas hoje, são TGF 35078, TDF 32138, STS 35094, SST 12568 e SZX 02572.

Os prémios, no valor de um milhão de euros cada, foram atribuidos a três apostadores de Lisboa, um de Castelo Branco e um de Setúbal.

ALF // ARA