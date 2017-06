Actualidade

O primeiro prémio do concurso de hoje do Euromilhões, um 'jackpot' de cerca de 154 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio vai ser distribuído por sete apostadores, dois dos quais portugueses, que vão receber, cada um, mais de 290 mil euros.

Com o terceiro prémio foram apurados 23 apostadores, dois dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, mais de 20.000 euros.