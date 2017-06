Autárquicas

O vereador na Câmara de Oliveira do Bairro e líder da concelhia do PSD, António Mota, foi apresentado na noite de sexta-feira como candidato do partido à presidência do município, nas autárquicas de 01 de outubro.

António Mota, de 56 anos, foi a escolha do PSD para suceder ao presidente da autarquia Mário João Oliveira que não se recandidata, por ter atingido o limite de mandatos.

Na sessão de apresentação, que contou com a presença do líder do PSD, Pedro Passos Coelho, o candidato assumiu o compromisso de "motivar e envolver" todos os munícipes num "amplo e profícuo" debate de propostas para estabelecer "o melhor rumo para o futuro".