Actualidade

A CP - Comboios de Portugal retoma hoje a campanha do comboio histórico do Douro, que, este ano, vai realizar cerca 50 viagens, entre a Régua e o Tua, até 29 de outubro.

A locomotiva a vapor, que puxa cinco carruagens históricas de madeira datadas do início do século XX, parte do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e segue até ao Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, numa viagem com vista para o rio Douro e as vinhas em socalco, em pleno Património Mundial da UNESCO.

Para este ano, segundo adiantou fonte da CP - Comboios de Portugal, estão previstas mais viagens, num total de 50 circulações, entre hoje e 29 de outubro.