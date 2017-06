Actualidade

Representantes de várias crenças reúnem-se em Gaia a 16 de junho num diálogo para "cuidar da casa comum" que é o planeta Terra, disse à Lusa o fundador do Observatório das Religiões, Paulo Mendes Dias.

Para o especialista, que é também coordenador de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona, um dos dados mais significativos a ter em conta no diálogo inter-religioso, que muitas vezes é deixado de lado, é que todas as religiões têm um "profundo respeito" pela origem, pela criação e pelo que resulta da criação.

Vila Nova de Gaia recebe, a 16 de junho, pelas 10:00, a conferência "A Terra em Risco, o Mundo em Procura: o papel e a intervenção das religiões na Casa Comum", inserida no fórum internacional "Gaia todo um Mundo" e organizada com a colaboração do Observatório das Religiões.