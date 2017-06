Actualidade

A UNESCO está "seriamente preocupada" com o branqueamento dos corais da Grande Barreira australiana e pediu ao Governo que trabalhe mais depressa para garantir a qualidade da água na região.

Num projeto de relatório para o Comité do Património Mundial publicado em Paris sobre o estado de conservação dos imóveis classificados, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) afirma que "a mudança climática continua a ser a ameaça mais significativa para o futuro" do coral com 2.300 quilómetros de extensão.

"Recomenda-se que o comité expresse a sua séria preocupação com o branqueamento e a mortalidade que ocorreram no coral" nos dois verões anteriores.