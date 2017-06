Actualidade

O coro infantil da Casa da Música, que nasce de um projeto desenvolvido com crianças de três escolas básicas do Porto, Matosinhos e Gaia, tem a sua estreia marcada para 01 de outubro, Dia Mundial da Música.

Anunciada em 2016 como uma das novidades do ano seguinte, a criação deste coro infantil entra agora na sua reta final, com a "identificação" das 50 crianças, entre as cerca de 300 envolvidas neste projeto, que formarão as vozes deste novo conjunto da Casa da Música, disse à Lusa Jorge Prendas, coordenador do serviço educativo da instituição.

Segundo o responsável, a identificação das vozes tem vindo a ser feita desde o primeiro ensaio pelos seis formadores que estiveram, ao longo do ano letivo, "mais de 30 vezes", no terreno, mas a determinação da Casa da Música é ter "até ao fim de junho o coro formado".